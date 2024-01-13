Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень: гарячі напрямки

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку протягом минулої доби ЗСУ відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупаційні війська рф продовжують зазнавати значних втрат в особовому складі, що задіяний на сході України. Лише в період з 6 по 10 січня цього року до шпиталів та медичних закладів міністерства оборони рф масово надходить особовий складу, що бере участь у боях в тимчасово окупованих Луганській та Донецькій областях.

Так, до населених пунктів Чернянка, Валуйки та Ровеньки Бєлгородської області із тимчасово окупованого Луганська прибуло понад 300 окупантів із тяжкими травмами, до Бєлґорода – майже 250 російських військових з вкрай важкими травмами, а до Москви та Калінінграда направлено близько 150 військовослужбовців рф, яким неможливо допомогти у прифронтових шпиталях через відсутність кваліфікованих лікарів.

Польові шпиталі міноборони рф переповнені та не справляються із кількістю постраждалих військовослужбовців, що після м’ясних штурмів у великій кількості прибувають кожного дня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, 2 засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

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