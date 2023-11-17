Провальний наступ окупантів на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку в окупантів провалився черговий наступ: ЗСУ знищили кілька одиниць ворожої техніки разом із загарбниками.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, опублікувавши відео у своєму Телеграм-каналі

«Провальний наступ окупантів. Розуміючи всю безперспективність атак, командування рф продовжує кидати у м’ясні штурми свою піхоту і техніку. Як наслідок, рашисти несуть втрати, розбиваючись об мури української оборони. І ця оборона щоденно вдосконалюється та готується до будь-яких дій росіян», – написав Мельник.

Кількість росіян, вбитих під час цього провального штурму, не уточнюється.

📸 Фото ілюстративне / Генеральний штаб ЗСУ

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