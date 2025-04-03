Придбав права через інтернет: на Харківщині затримали водія з підробленим посвідченням

На Куп’янщині поліцейські затримали водія з підробленим посвідченням.

Про це повідомляє поліція Харківської області.



У березні у селищі Великий Бурлук під час патрулювання однієї з вулиць поліцейські відділення поліції № 2 Купʼянського РУП помітили автомобіль ВАЗ, водій якого здійснив зупинку у забороненому місці.

На законну вимогу пред’явити документи для перевірки, 48-річний чоловік надав водійське посвідчення, яке мало явні ознаки підробки. Бланк документа не відповідав встановленому зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Поліцейські вилучили водійське посвідчення та направили його для проведення відповідної експертизи.

Правоохоронці встановили, що порушник в одному з месенджерів знайшов оголошення про виготовлення водійських посвідчень та замовив документ на своє ім’я. Чоловік надіслав необхідні власні дані та фотографію, а також перерахував певну суму коштів за виготовлення посвідчення. Через деякий час він отримав підроблений документ у поштовому відділенні.

Під процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури слідчі відділення поліції № 2 Купʼянського РВП повідомили 48-річному чоловіку про підозру за ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Слідчими скеровано до суду обвинувальний акт по даному кримінальному провадженню.

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