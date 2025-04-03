Прикордонники показали вулиці Куп’янська після щоденних обстрілів

У Державній прикордонній службі України показали, який вигляд сьогодні мають вулиці міста Куп’янськ Харківської області.

Фото опублікувала ДПСУ.

«Розбитий, але нескорений Купʼянськ. Прикордонники разом з іншими підрозділами Сил оборони України захищають місто», – йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін, попри відстань у 2 км до лінії фронту, у місті працюють лікарня, магазини, аптека. Комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради залишаються й надають всю необхідну допомогу тим, хто залишився в місті.

«На сьогодні в Купʼянській громаді перебуває 2890 людей, які відмовилися від евакуації, хоча кожного дня бачать наміри ворога: знищити місто й вбити купʼянчан», – розповів Беседін.

Фото Куп’янська: Вадим Пляшечко

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