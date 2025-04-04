Прикордонники уразили на Харківщині дві російські САУ «Гіацинт-С» вартістю понад 4 млн доларів кожна

На Харківщині прикордонники знищили дві самохідні артилерійські установки «Гіацинт-С» на Харківщині. Вони також ліквідували близько десятка окупантів та знищили ворожі позиції.

Про це повідомили в ДПСУ.

Влучною роботою знищено дві самохідні артилерійські установки «Гіацинт-С», кожна з яких коштує понад 4 млн доларів.

«Окрім того, прикордонники ефективно спалили ворожі позиції та ліквідували близько десятка окупантів», – йдеться в повідомленні.

Ударів по окупантах та ворожій техніці завдали пілоти ударних дронів «Фенікс» 3 прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, які продовжують нищити ворога на Харківщині.

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