РФ атакувала дронами десять областей України: 65 безпілотників збито

У ніч на 22 січня, починаючи з 19:00 21 січня, противник атакував Україну 99-ма ударним БпЛА «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 10:00 підтверджено збиття 65 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
30 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо, без жертв та постраждалих.
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