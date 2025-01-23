Україна

Рф вдарила по Україні ракетами та запустила 92 БпЛА: у Повітряних силах повідомили про наслідки

Автор Галина Шподарева
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У ніч на 23 січня, починаючи з 19:00 22 січня, противник атакував 92 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Також росіяни застосували чотири балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 для удару по Запоріжжю, які запустив із Воронезької області.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Рф вдарила по Україні ракетами та запустила 92 БпЛА: у Повітряних силах повідомили про наслідки 7

Станом на 9:30 підтверджено збиття 57 «шахедів» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. Три БпЛА в повітрі, бойова робота триває.

Внаслідок ворожого удару балістичними ракетами по Запоріжжю є загиблий та поранені, зруйновано та пошкоджено підприємства, установи, багатоквартирні та приватні будинки. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. Також через падіння збитих ворожих БпЛА постраждала Харківщина.

  • Рф вдарила по Україні ракетами та запустила 92 БпЛА: у Повітряних силах повідомили про наслідки 9
  • Рф вдарила по Україні ракетами та запустила 92 БпЛА: у Повітряних силах повідомили про наслідки 11
  • Рф вдарила по Україні ракетами та запустила 92 БпЛА: у Повітряних силах повідомили про наслідки 13

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