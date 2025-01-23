Україна

Рятувальники ліквідували пожежі після обстрілів Харківщини

Автор Галина Шподарева
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Вранці 23 січня ворог завдав удару БпЛА по селу Новоселівка Богодухівського району Харківської області. Внаслідок удару стались руйнації та пожежа.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники ліквідували пожежі після обстрілів Харківщини 7

Вогонь охопив господарчу споруду на площі 40 кв. м. Пошкоджень зазнали два сусідні приватні будинки. З вогнем боролись шість рятувальників на двох одиницях пожежно-рятувальної техніки.

Також близько 3:00 ночі рятувальники залучались до ліквідації наслідків ворожого обстрілу села Підлиман Борівської громади Ізюмського району. Окупанти скинули боєприпас просто на людське помешкання, спричинивши руйнації та пожежу. На території приватного будинку зайнялися житловий будинок, господарча споруда та літня кухня на площі 180 кв. м. До пожежогасіння залучалось вісім рятувальників, дві пожежні автоцистерни та медичний розрахунок.

За попередніми даними, в обох випадках обійшлось без постраждалих.

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