Рятувальники пройшли рейдом по замерзлих водоймах

Сьогодні рятувальники Холодногірського району Харкова та Красноградщини вийшли до водойм, вкритих кригою, з метою роз’яснення поведінки на льоду.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Вони рекомендували громадянам бути вкрай обережними та без нагальної потреби не виходити на кригу.

Враховувати, що за умов коливань температури навколишнього середовища льодовий покров річок і озер буває нестійким і підступним.

Рятувальники нагадують – на водоймах безпечним вважається лід (при температурі повітря нижче 0)

:- для одного пішохода – товщиною не менше 7 см;

– для групи людей – товщиною не менше 15 см;

– для масового катання на ковзанах – товщиною не менше 25 см.

Категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг.

Якщо лід недостатньо міцний, потрібно припинити рух і повертатися назад своїми слідами, де міцність льоду вже перевірена.Виходячи на лід, обов’язково візьми із собою засоби порятунку, йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”