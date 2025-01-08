Росія запустила по Україні 64 безпілотники: в яких областях працювала ППО

У ніч на 8 січня, починаючи з 19:30 7 січня, армія рф атакувала Україну 64 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 9:00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.
22 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені, три із них полетіли в напрямку росії, один – в Білорусь.
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