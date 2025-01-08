Росіяни атакували Харківщину безпілотниками: в Чугуєві уламки впали на підприємство

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано. Окупанти завдали ударів по Чугуєву та населених пунктах Богодухівського та Ізюмського районів

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У період із 20:35 по 22:14 окупанти атакували дронами Чугуїв. Внаслідок збиття сталося падіння уламків БпЛА «Герань-2» на території одного з підприємств, що не працює.

Близько 11:10 в селі Мала Іванівка Богодухівського району в полі виявлено уламки БпЛА. Інформація про постраждалих не надходила.

О 12:55 в селі Суха Кам’янка Ізюмського району в полі виявлено збитий БпЛА «шахед». Інформація про постраждалих не надходила.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 18 людей, серед них п’ятеро дітей.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”