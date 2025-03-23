Росіяни дронами атакували енергооб’єкт на Харківщині, спалахнула пожежа

Протягом доби окупанти обстрілювали Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський та Куп’янський райони Харківщини. П’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

1:45, селище Печеніги, Чугуївський район: влучання двох БпЛА в дах адмінбудівлі РЕМ з подальшим загорянням даху на площі 40 кв. м. Ще один БпЛА влучив у будівлю ліцею. Пошкоджено вікна, дверей, підвісна стеля.

23-15, село Геніївка, Чугуївський район: внаслідок влучання БпЛА невстановленого типу пошкоджено приватний будинок.

21-14, селище Борова, Ізюмський район: внаслідок влучання КАБ пошкоджено модульну медичну будівлю, дві «швидких», приватний будинок, сталася пожежа на площі 10 кв. м. З пошкодженого будинку врятовано поранену 70-річну жінку, яка була госпіталізована до лікарні.

19:12, село Клинова-Новоселівка, Богодухівський район: внаслідок влучання чотирьох FPV-дронів було пошкоджено житловий будинок. Поранень зазнали 57-річна, 54-річна та 67-річна жінки.

16:05, Вовчанськ, Чугуївський район: внаслідок влучання FPV-дрона постраждав 72-річний чоловік.

14:59, село Шестакове, Чугуївський район: влучання БпЛА «Молнія» в дорогу.

12:18, село Шипувате, Куп’янський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено водонапірну башту.

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