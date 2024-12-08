Росіяни скинули авіабомбу на пляж на Харківщині

Сьогодні, 8 грудня, о 14:11 окупанти завдали авіаудару по селищу Золочів на Харківщині. КАБ влучив на території місцевого пляжу.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок авіаудару пошкоджені вікна та дахи чотирьох приватних будинків, рятівна вежа на пляжі та енергомережі. Без постраждалих.

Також о 14:09 авіацією рф завдано авіаудару, попередньо, одним КАБ по відкритій території поблизу села Уди. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило.











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