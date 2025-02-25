Росіяни скинули два КАБи на селище Золочів на Харківщині: сталися пожежі, двоє поранених

Сьогодні, 25 лютого близько 11:30, збройні сили рф завдали ударів з авіації по селищу Золочів Богодухівського району. У населеному пункті зафіксовано влучань двох КАБів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено близько 50 приватних та багатоквартирних будинків, господарчі забудови, автомобілі, електростанцію.

Дві жінки віком 48 та 78 років отримали множинні порізи тіла. Постраждалих доставили до лікарні.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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