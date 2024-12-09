Україна

Росіяни вдарили авіабомбами по Золочівській громаді на Харківщині

Автор Галина Шподарева
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Протягом доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського району Харківської області. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили авіабомбами по Золочівській громаді на Харківщині 7

Напередодні о 14:09 росіяни скинули КАБ на село Уди Золочівської громади. Авіабомба влучила в землю на відкритій території. Інформація про руйнуванням та постраждалим не надходила.

Також близько 14:11 внаслідок обстрілу смт Золочів пошкоджено шість приватних будинків.

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, внаслідок авіаудару пошкоджені вікна та дахи будинків, рятівна вежа на пляжі та енергомережі.

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