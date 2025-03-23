Росіяни запустили по Україні 147 безпілотників: постраждали шість областей

У ніч на 23 березня, починаючи з 19:00 22 березня, рф атакувала Україну 147 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Приморськ (ТОТ Запорізької області).
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 97 «шахедів» на півдні, півночі, заході та в центрі країни.
25 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Цієї ночі противник використав значну кількість ударних БпЛА – щонайменше 122 одиниці, а також 25 дронів-імітаторів.
Унаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.
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