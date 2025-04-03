Україна

Росіяни запустили по Україні 39 БпЛА: постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина

Автор Галина Шподарева
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У ніч на 3 квітня, починаючи з 21:00 2 квітня, противник атакував Україну 39 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 28 «шахедів» та інших безпілотників на півночі та сході країни.

Сім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

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