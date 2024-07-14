Російські військові показали, як випускають ФАБ-3000 по території України

Сьогодні, 14 липня, міноборони рф оприлюднило відео застосування модуля планування та корекції (УМПК) на авіаційній бомбі ФАБ-3000 з бомбардувальника Су-34. На думку експертів, зйомку проводили під час випробувань.

Місце та час запуску авіабомби не уточнюється. Про перше використання керованої авіабомби цього типу окупанти заявили 20 червня: за даними російського МО, ціллю став населений пункт Липці на Харковщині.

Як повідомляє український військовий портал Defence Express, бомбу ФАБ-3000 М-54 доставляють на авіабазу без встановленого комплекту УМПК, який монтується вже на аеродромі. Він складається з носового обтічника, що пов’язано із «тупим» носом цієї авіабомби та конструкції із крилом та хвостовим оперенням.

Підвішування бомби здійснюється під центральний пілон Су-34, який несе одну таку бомбу. На один з кадрів потрапили й два детонатори у хвостовій частині, які дротами під’єднанні до модуля УМПК.

Після скидання ФАБ-3000 з УМПК розкриває крила та перегортається. Такий метод використовується у всіх інших УМПК та пов’язаний із тим, що «балка» модуля закриває кріплення для підвішування бомби під літак.

«Водночас оприлюднене відео, скоріш за все, було знято під час випробувань. Про це говорить фільмування всіх аспектів скидання та супроводження бомби у польоті», – йдеться в публікації.

Довідково. ФАБ-3000 М-54 – надпотужний боеприпас, який важить 3067 кг, з яких близько 1200 кг – вибухова речовина. Наслідки удару ФАБ-300: вирви глибиною у понад 10 метрів та контузії в людей на відстані у сотні метрів.

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