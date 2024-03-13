Розмінування Ізюмщини: сапери ДСНС показали свою роботу

Сапери зведеного загону ДСНС України розчищають нашпиговану ворожими мінами територію деокупованої Ізюмщини Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Ізюмщина – край, який найбільше постраждав від російської окупації. І наразі продовжує страждати від її наслідків.

Величезна територія цього регіону нашпигована протипіхотними та протитанковими мінами, розтяжками та іншими вибухонебезпечними предметами.

Наразі лише на території Ізюмського району Харківської області працюють 20 піротехнічних розрахунків зведеного загону ДСНС України.

Сапери проводять розмінування ліній електромереж для подальшого відновлення їх роботи енергетиками.

Їх завдання також включає обстеження та розмінування об’єктів цивільної й критичної інфраструктури; відпрацювання заявок від громадян на розмінування територій приватних садиб.

Рятувальники вкотре звертаються до мешканців деокупованих територій бути максимально уважними та обережними. Пересуватись необхідно лише асфальтованими дорогами.

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