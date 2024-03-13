Україна

Розмінування Ізюмщини: сапери ДСНС показали свою роботу

Автор Геннадій Семенов
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Сапери зведеного загону ДСНС України розчищають нашпиговану ворожими мінами територію деокупованої Ізюмщини Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Розмінування Ізюмщини: сапери ДСНС показали свою роботу 7

Ізюмщина – край, який найбільше постраждав від російської окупації. І наразі продовжує страждати від її наслідків.

Величезна територія цього регіону нашпигована протипіхотними та протитанковими мінами, розтяжками та іншими вибухонебезпечними предметами.

Розмінування Ізюмщини: сапери ДСНС показали свою роботу 9

Наразі лише на території Ізюмського району Харківської області працюють 20 піротехнічних розрахунків зведеного загону ДСНС України.

Сапери проводять розмінування ліній електромереж для подальшого відновлення їх роботи енергетиками.

Розмінування Ізюмщини: сапери ДСНС показали свою роботу 11

Їх завдання також включає обстеження та розмінування об’єктів цивільної й критичної інфраструктури; відпрацювання заявок від громадян на розмінування територій приватних садиб.

Рятувальники вкотре звертаються до мешканців деокупованих територій бути максимально уважними та обережними. Пересуватись необхідно лише асфальтованими дорогами.

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