Розшук: у Краснокутську на Харківщині зникла 14-річна дівчина

Сектором поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП встановлюється місцезнаходження мешканки селища Краснокутськ Анастасії Чикмарьової, 2009 року народження.
30 вересня близько 6:00 дівчина пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася, повідомили в ГУНП Харківської області.
Прикмети зниклої: зріст: 156 см, середньої статури, світле до плечей волосся, кругле обличчя.
Була одягнена у рожеву кофту, сині джинси, рожеві кросівки.
Всіх, хто має будь-яку інформацію про розшукувану, в поліції просять повідомити за телефонами 102, 0575631471, 0986134354.
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