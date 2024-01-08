Сапери ДСНС протягом тижня знищили 193 боєприпаси на Харківщині

Нині на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС, які включають 21 піротехнічний розрахунок, 107 саперів та 45 одиниць техніки.

Речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі розповів про розмінування та оперативну ситуацію в регіоні, повідомляє Харківська ОВА.

«Сапери за минулий тиждень виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 144 рази. Було знищено 193 боєприпаси», – сказав Євген Василенко.

Усього з початку повномасштабного вторгнення рф піротехніки ДСНС обстежили понад 4 300 гектарів території, з них за допомогою машин механізованого розмінування – 140,5 гектара. Також розмінували 3016 кілометрів ліній електропередач, де було виявлено та знешкоджено 86 984 вибухонебезпечних предмети.

Нагадуємо, якщо виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, негайно повідомте про знахідку підрозділи ДСНС (за номером 101) або поліції (102).

Окрім того, Євген Василенко наголосив, що за тиждень не зафіксовано підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. З початку деокупації загинуло 52 людини та 195 травмувалися.

Також він додав, що не можна нехтувати правилами безпеки під час перебування на льоду.

«4 січня у селищі Пісочин надзвичайними врятували 7-річного хлопчика, який спускався з гірки й потрапив на крихку кригу, яка одразу почала провалюватися.

Тому звертаємося ще раз до батьків: не залишайте дітей без нагляду, особливо під час зимових розваг, дбайте про їхню безпеку.

Попереджаємо усіх мешканців Харкова та області: не виходьте на кригу. Наразі погода мінлива і лід може бути доволі тонкий», – зазначив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”