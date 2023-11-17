Повертаються навіть до руїн: триває відновлення Руської Лозової

Появу на вулицях села такої техніки люди тут чекають з нетерпінням, переказуючи сусідам, де нині вже ведуться роботи, а відтак, коли варто сподіватися на повернення електроенергії. Адже у сучасному житті від неї залежить майже весь побут. Пенсіонерка Галина Семилюк за роботою бригади «Обленерго» взагалі стежить, затамувавши подих.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова

Я настолько благодарна людям, что вот это делают, я так ждала. Смотрю, туда поехала машина, туда поехала. Стою у окна, смотрю и плачу, когда будет у нас свет. Я так хочу выкупаться под душем, а то в тазике и телевизор включить, хотелось посмотреть что- нибудь.

В Україну пані Галина переїхала понад 60 років тому із Краснодарського краю. Себе жінка вже давно вважає українкою, а у те, що росія напала на нашу країну, навіть повірити довго не могла.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова

Сказали, что война, война, война… ничего еще не ощущали, ничего сначала. А потом уже как света не было, а потом уже на 3 день начали бух-бух-бух, тогда мы уже поняли, что это уже не шутки, это война.

Кілька місяців окупації у Руській Лозовій нині навіть згадувати не хочуть: щоденні обстріли, росіяни, що тягли з дворів усе, що погано лежить, нестача питної води та харчів.

Галина Семилюк, жителька села Руська Лозова

У нас еще что было, мы держали хозяйство и перед этим мы сделали заготовку, засолили в банки. Нутрии были у нас, бройлеры были перед войной и вот этот запас нас выручал.

Нині люди повертаються у село. Хоча кількість його жителів ще й близько незрівнянна із довоєнною.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу Дергачівської міської ради

Повертаються навіть до розвалин і кажуть, що нам тут легше, бо ми хоч і до зруйнованих, але до своїх домів повертаємось.

Приблизно чверть будинків Руської Лозової в результаті повномасштабного вторгнення стали руїнами, які не підлягають відновленню. Майже всі інші отримали пошкодження та потребують ремонту.

Олександр Євчун, староста Русько-Лозівського старостинського округу Дергачівської міської ради

Ті будинки, що мають незначні, або середньої складності пошкодження, вони відновлюються завдяки роботі державної програми еВідновлення. Люди також отримують кошти завдяки програмам, які приймає наша Дергачівська міська рада – виділяються кошти і закуповуються будматеріали, які надаються безкоштовно.

Прямо пропорційно підключенню вулиць села до електричної мережі пришвидшуються і ремонтні роботи. На те, аби заживити всю Руську Лозову, енергетикам знадобився рівно рік.

Андрій Ковалевський, майстер ділянки АТ «Харківобленерго»

Було все розбито, все потрощено, перебиті були опори, розірвані дроти електропередач, все було заміновано… було дуже-дуже сильно пошкоджено.

Мережу довелося не просто ремонтувати, а фактично будувати наново, замінивши трансформатори на місцевій підстанції, говорить Андрій Ковалевський.

Андрій Ковалевський, майстер ділянки АТ «Харківобленерго»

Замінено повністю електродроти на ізольований. замінено близько 700 опор низьковольтних, також були замінені опори по високій лінії 10 кВт і тому, скажімо, в цьому заключається довга відсутність електрики в селі Руська Лозова.

В області досі без електроенергії залишається сімдесят один населений пункт і майже половина з них знаходяться у так званій «червоній» зоні, яка обстрілюється з території росії мало не щодня, тож працювати там просто немає можливості.

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