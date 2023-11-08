«Шахтар» переміг «Барселону» в Лізі чемпіонів

Донецький «Шахтар» переміг іспанський футбольний клуб «Барселона» у Лізі Чемпіонів.
Про це повідомив український футбольний клуб.
Українці перемогли з рахунком 1:0, а вирішальний гол забив Данило Сікан.
⚒ «ШАХТАР» ПЕРЕМАГАЄ «БАРСЕЛОНУ» В ГАМБУРЗІ! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 7, 2023
⚽️ Вирішальний гол забив Данило Сікан 🧡
💙💛 Ця перемога для тебе, Україно! 🇺🇦#ШахтарБарселона #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/9NJYldSBtn
Для українського колективу цей тріумф став лише третім у протистоянні з каталонцями. Варто зазначити, що востаннє Шахтар обіграв Барселону 9 грудня 2008 року, пише iSport.ua.
Тоді команда під керівництвом Мірчі Луческу обіграла «синьо-гранатових» на Камп Ноу з рахунком 3:2. У складі «гірників» дублем відзначився Олександр Гладкий, а Фернандіньо забив переможний гол.
Вперше ж Шахтар переміг Барселону 7 грудня 2004 року в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів, коли дубль Джуліуса Агахови приніс українцям три очки, які дозволили обійти Селтік у боротьбі за місце в кубку УЄФА.
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