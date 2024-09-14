Україна

Ще 103 українських захисники повернулися сьогодні додому, четверо з них – з Харківщини

Автор Геннадій Семенов
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Сьогодні в Україну вдалося повернути 103 наших людей.

Про це повідомляє Омбудсман Дмитро Лубінець.

82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини.

Ще 103 українських захисники повернулися сьогодні додому, четверо з них – з Харківщини 7

Серед звільнених — оборонці 36 бригади морської піхоти, Нацгвардії, зокрема 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», прикордонники, представники спецпідрозділу «Кракен». Також є представники Нацполу та тероборони, ДСНС, підрозділів ЗСУ.

Переважна більшість звільнених – люди, які утримувалися з перших днів війни.

Ще 103 українських захисники повернулися сьогодні додому, четверо з них – з Харківщини 9

Працівники нашого Офісу перебувають на місці обміну з метою контролю дотримання прав людини відповідно до міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Наші співробітники фіксують у якому стані звільнені повертаються в Україну та інформують їх про їхні права, наголосив Лубінець.

Повернені потребують серйозної реабілітації, адже за час перебування у полоні стан їхнього здоров’я значно погіршився.

За попередньою інформацією, четверо бійців, яких повернули з полону, — жителі Харківщини. Троє захисників із Харкова, один — із Золочівської громади, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

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