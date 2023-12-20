Ще у двох селах Дергачівської громади відновили електропостачання

Енергетикам вдалося заживити села Лобанівка та Токарівка Друга, які залишалися без світла від початку лютневого вторгнення.

Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

Аби почати відновлювальні роботи у цих населених пунктах, фахівцям «Харківобленерго» потрібно було відновити високовольтну лінію неподалік сусідньої Цупівки.

«Завдяки роботі енергетиків всі жителі цих населених пунктів вже зі світлом. Через щільне замінування території, оскільки поблизу проходила лінія фронту, саперам довелося значний час виділити на обстеження траси ліній електропередачі.

Окрім того, розмінуванню не сприяли погодні умови, але попри все вдалося заживити ці села», – зазначив Михайло Харнам.

Наступним населеним пунктом, де цьогоріч підключать перших споживачів, має стати Цупівка. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”