Шмигаль анонсував старт нової програми виплат для переселенців

У січні розпочинається робота нової програми для переселенців, а саме видачі субсидії на оренду житла.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, пише УНІАН.

«Цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час», – сказав він.

Шмигаль зазначив, що у січні також почнеться виплата «Вчительської доплати». Кожен учитель щомісячно буде додатково отримувати 1000 грн «на руки» до своєї зарплати, а з вересня ця сума складе вже 2000 грн.

Крім цього, продовжується реалізація програми «Зимова підтримка». За словами прем’єра, вже подано понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка», а понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку.

«У січні цього року ми також реалізуємо ініціативу «єКнига». Вже маємо більше ніж 56 тисяч заявок від тих, кому у 2024 році виповнилося 18 років», – зазначив Шмигаль.

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