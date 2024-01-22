Слідчі показали місце артобстрілу в Куп’янську, де в автівці згорів водій

За даними слідства, 22 січня близько 15:45 російські військові здійснили обстріл Куп’янська зі ствольної артилерії. Ворожий снаряд влучив поруч з цивільною автівкою. Водій згорів живцем, наразі його особа встановлюється.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.

Отримав поранення 66-річний чоловік.

Також сьогодні близько 13:40 ворог завдав удар керованою авіабомбою по селу Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).













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