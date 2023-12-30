Слідчі показали наслідки артобстрілів Харківщини

29 грудня близько 23:00 російські військові вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Вовчанська.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
У населеному пункті пошкоджено торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.
За попередніми даними, ворог бив по місту з артилерії.
За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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