Україна

Слідчі показали наслідки артобстрілів Харківщини

Автор yelyzaveta
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29 грудня близько 23:00 російські військові вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Вовчанська.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено торговельні павільйони, магазини та житлові будинки.

Слідчі показали наслідки артобстрілів Харківщини 7

За попередніми даними, ворог бив по місту з артилерії.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідчі показали наслідки артобстрілів Харківщини 9

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