Сьогодні Україна відзначає День Соборності: Президент привітав українців зі 105 річницею

Володимир Зеленський привітав українців зі 105 річницею Соборності України.

У цей день 22 січня 1919 року в єдину державу урочисто об’єдналися Західноукраїнська народна та Українська народна республіки, повідомляє Бабель.

«Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра.

Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я — українець. Тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними. Українці в усьому світі», — наголосив Зеленський у промові.

Президент заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт про запровадження інститут множинного громадянства.

Законопроєкт дасть змогу мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян рф, а також іноземним добровольцям.

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