Солдат рф майже до смерті побив чоловіка на Куп’янщині за відмову продати 3-річну доньку

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного російського військового за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, у квітні минулого року у селі Первомайське Купʼянського району обвинувачений разом з іншими російськими військовими вирішив помститися місцевому мешканцю.

Помста була за те, що напередодні окупанти зупинили чоловіка разом з дружиною та 3-річною донькою на блокпосту. Військовослужбовці побачили дитину та сказали, що дівчинка занадто красива і вони готові купити її за 200 тисяч російських рублів.

Батько дитини відмовився та почав конфліктувати з окупантами. Після сварки вони сказали родині їхати далі. У свою чергу, обвинувачений сильно здивувався, чому за таку суму чоловік не хоче віддати доньку.

Проте згодом російські військовослужбовці приїхали до будинку родини та почали бити чоловіка ледве не до смерті за його «непокору».

Після цього обвинувачений разом з іншими окупантами повели чоловіка на розстріл, а дружину змусили залишитись чекати вдома, бо пригрозили розстріляти і її. Відвівши потерпілого до місцевого будинку культури, вони знову побили чоловіка, зробили постріл у повітря та відпустили його.

Також обвинувачений вишукував табельну зброю. Торік у серпні він приїхав до села Зорянське Куп’янського району та провів «обшук» у підприємця, невістка якого є українською поліцейською.

Місцеві колаборанти «злили» обвинуваченому інформацію про те, що чоловік переховує зброю своєї невістки у себе вдома. Не знайшовши потрібне, російський військовий побив потерпілого та поїхав.

Нині російського військового оголошено у міжнародний розшук та розшук на території України.

Обвинувальний акт направлено до Орджонікідзевського районного суду Харкова.

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