Страйк польських перевізників: рух на кордоні ускладнено

Ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Після 13:00 6 листопада відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене». Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

ДПСУ просить громадян врахувати цю інформацію.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”