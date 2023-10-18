Строк дії електронних рецептів збільшився

Відтепер строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний, кошт становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, при цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними!

Важливо, що строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

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