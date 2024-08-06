Суддів Всеволода Князєва та Олексія Тандира звільнили з посад

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це повідомляє Українська правда.

«6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України. Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира», – йдеться в документі.

Ексголову Верховного суду Князєва звинувачують в хабарництві на $2,7 млн.

Суддя Тандир – п’яним збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого останній загинув. Наразі Тандир знаходиться в СІЗО.

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