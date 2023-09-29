Судитимуть ще одну ворожу поплічницю з Куп’янська: займалась «соцобеспечением»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 49-річної мешканки міста Куп’янськ за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що обвинувачена обійняла посаду «и. о. заведующей сектором социальних гарантий и компенсаций» у так званому «Управлении труда и социальной политики ВГА Купянского района», повідомила прокуратура Харківській області.

Колаборантка здійснювала архівування документації відділу, готувала поточну звітність, займалася списуванням особових рахунків та виплатних відомостей, приймала заяви від місцевих мешканців для подальшої виплати останнім матеріальної допомоги від окупаційної влади.

Правоохоронці викрили жінку. Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

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