Сили оборони відбили на Харківщині дев’ять атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 4 квітня. Розпочалася 1136 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 156 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши одну ракету та 193 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 – з реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів:

Степок, Миропільське, Покровка, Петрушівка, Велика Писарівка, Тур’я, Проходи, Краснопілля, Рясне, Великий Прикіл, Михайлівське Сумської області;

Миколаївка Чернігівської області;

Покровськ, Новопіль, Воскресенка Донецької області;

Січневе, Великомихайлівка, Малинівка, Комишуваха Запорізької області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири штурми, у бік Кам’янки та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та в напрямку Нової Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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