Сили оборони знищили чотири вертольоти окупантів за раз в Бєлгородській області

Сили спеціальних операцій у взаємодії з ГУР МО, Ракетними військами й артилерією знищили два ворожих вертольоти Ка-52 та два Мі-8 в Бєлгородській області рф.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Повідомляється, що всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога (як вказано на відео – за допомогою реактивної установки Himars), де противник створив майданчик для підскоку авіації – замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України.

Ка-52 – ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”