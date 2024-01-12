Ситуація на Куп’янському напрямку: відбито дві атаки ворога біля Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 січня. 688 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

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