Третя штурмова уразила російський засіб ППО на Харківщині

Протягом тижня, що минув, Третя штурмова уразила ворожу ППО та протаранила вагому кількість гармат і САУ противника на своїх рубежах.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Серед цілей, що вполювали захисники, ЗРК «Тор», «Мста-С», 2С23 «Нова-СВК», БМ-21 «Град» та дві 2С9 «Нона». Серед 23 уражених гармат – дві Д-30. Під удар потрапили й п’ять ворожих танків, БМП, БМП-2 й БТР. Також паливозаправники, багі й квадроцикли окупантів.

«Знищили АГС й шість складів БК противника. Зруйнували електропідстанцію. 58 антен та РЕБ, зокрема черговий «Піроєд» – ліквідовано. Окрім трьох точок зльоту, збили й самі безпілотники: три Supercam, сім «Молнія», три Zala, три «Ланцет», – йдеться в повідомленні.

У живій силі окупанти втратили: 110 росіян ліквідовано і 150 поранено.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”