Троє травмованих, одна загибла: наслідки обстрілу міста Зміїв на Харківщині

8 січня близько 7:00 зс рф здійснили ракетний обстріл міста Зміїв Чугуївського району Харківської області. Зафіксовано чотири влучання: дві ракети влучили між житловими будинками, ще дві – на територію підприємства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу стався обвал покрівлі одного з будинків. Пошкоджені вікна та стіни. Поранення отримав 89-річний власник будинку. Його доставили до лікарні.

Також повністю був зруйнований сусідній будинок. 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Під завалами опинилися 63-річний чоловік та 63-річна жінка. Чоловік отримав поранення. Жінку дістали з-під завалів без ознак життя.

У місті пошкоджені прилеглі до місць вибухів будинки та господарські будівлі.

На місцях прильотів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.









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