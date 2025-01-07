Триває евакуація з Куп’янського району Харківщини

На Харківщині, в умовах постійної загрози через активні бойові дії, продовжується евакуація мешканців із населених пунктів Куп’янського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

7 січня рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у проведенні заходів з обов’язкової евакуації в межах Куп’янської громади.

Рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли чоловіка із селища Ківшарівка.

Рятувальники нагадують, – «якщо у вашому населеному пункті оголошено обов’язкову евакуацію, будь ласка, не ігноруйте цей заклик. Евакуація допоможе уникнути небезпеки та забезпечить вам тимчасове перебування в більш безпечних умовах».

На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв’язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр».

Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91, – наголошують у ДСНС.

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