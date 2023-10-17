Україна

Триває видача тіл родичам та знайомим загиблих у селі Гроза

Автор Геннадій Семенов
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Судово-медичні експертизи, ДНК-дослідження дозволили стверджувати, що від російської ракети загинули 59 осіб.

Харківські слідчі завершили ідентифікацію тіл та фрагментів тіл, повідомляє поліція Харківській області.

До сьогодні близькі та знайомі загиблих забрали 49 тіл.

Триває видача тіл родичам та знайомим загиблих у селі Гроза 7

Не залишилися поза увагою і фрагменти тіл, які зібрали на місці трагедії.

Триває видача тіл родичам та знайомим загиблих у селі Гроза 9
Триває видача тіл родичам та знайомим загиблих у селі Гроза 11

«Сьогодні слідчі працюють у морзі, де відбувається видача тіл та їх фрагментів, які на початковому етапі розслідування не були ідентифіковані», – повідомив заступник начальника відділу розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту Олександр Кобилєв.

«На теперішній час вони ідентифіковані і ми можемо передати їх родичам для того, щоб вони змогли провести своїх близьких в останню путь», – наголосив Кобилєв.

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