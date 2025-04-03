Центр підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти відкрився у Харкові

У Харкові, Львові, Миколаєві та Вінниці сьогодні розпочали роботу Центри підтримки родин військовополонених і зниклих безвісти, де громадяни зможуть отримати допомогу та необхідну інформацію.
Про це повідомили в МВС.
Де розташовані Центри підтримки родин військовополонених
- З міркувань безпеки адресу центру у Харкові не розголошують: запис та деталі за тел. +380664280401, +380633113540, +380931681851
- Львів, вул. Стрийська 83, тел. +380506948423, +380682362883
- Вінниця, вул. Театральна, 10, тел. +380966396255, +380961348565
- Миколаїв, із міркувань безпеки адресу не розголошуємо, запис та деталі за тел. +380668690554, +380668224702
Графік роботи центрів: понеділок-пʼятниця з 10:00 до 17:00.
У центрах підтримки допомогу родинам надаватимуть:
- регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- головні спеціалісти Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- представники військових частин ЗСУ, НГУ, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений;
- співробітники Служби безпеки України;
- співробітники Служби зовнішньої розвідки;
- слідчі Національної поліції;
- фахівці з юридичної підтримки та психологічної допомоги.
Центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.
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