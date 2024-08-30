Цієї ночі над Україною було збито 12 «шахедів»

У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарська та Курська – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА «Shahed-131/136», чотири – локаційно втрачені (упали самостійно).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Залучалась авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

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