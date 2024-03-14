Ціле село у передмісті Харкова опинилося під загрозою: горіла суха трава

13 березня близько 17-ї години сталась чергова пожежа – горіла суха трава на відкритому просторі на околиці села Слобідське Харківського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Вітряна погода сприяла швидкому поширенню полум’я на велику площу. І тільки, вогонь почав підходити до меж людських поселень, мешканці викликали рятувальників.

Але на той момент загальна площа пожежі вже досягла 7 га. На її ліквідацію і рятування села було направлено 10 оперативних підрозділів ДСНС з Харкова у складі 10 пожежних автоцистерн та більш ніж 50 рятувальників.

Складність пожежогасіння полягала у сильних поривах вітру, заболоченій місцевості та великої маси густої сухої рослинності і чагарників.

Причиною, за даними ДСНС, стала безвідповідальність людей, котрі самі ж спалюють сміття і торішній сухостій.

Щоб впоратись з вогнем та зберегти людське житло, надзвичайникам знадобилось понад 13 годин.

«Випалювання сухостою під час дії воєнного стану – злочин. Він прирівнюється до диверсії та карається відповідно до статті 113 Кримінального Кодексу України. За підпал з тяжкими наслідками може загрожувати до 5 років в’язниці», – наголошують рятувальники.

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