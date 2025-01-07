Цивільна жінка та двоє поліцейських постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

6 січня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини, застосовуючи проти мирного населення РСЗВ, артилерію, КАБи та безпілотники.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Обстріли Харківщини 6 січня

Близько 8:00 у селі Кіндрашівка Куп’янського району внаслідок артобстрілу пошкоджено сім приватних будинків. О 10:00 обстрілом з РСЗВ також пошкоджено приватні будинки.

О 9:40 в селі Орішанка Богодухівського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено п’ять приватних будинків, господарчі споруди, газові та електромережі. Близько 11:50 два КАБ влучили по відкритій ділянці – без руйнувань та постраждалих.

О 9:40 в селищі Золочів Богодухівського району обстрілом із РСЗВ пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Близько 17:15 внаслідок влучання трьох КАБів пошкоджено 30 приватних будинків, автомобілі, два багатоквартирні двоповерхові будинки, гаражі, господарчі споруди, енергомережі. Постраждала 61 річна жінка, в неї гостра реакція на стрес.

Близько 17:20 в селі Карасівка Богодухівського району КАБ влучив по відкритій місцевості. Без постраждалих та руйнувань.

Об 11:25 у місті Куп’янськ внаслідок влучання БпЛА «Молнія» постраждали двоє поліцейських. О 12:20 зафіксоване ще одне влучання БпЛА «Молнія» – без руйнувань та постраждалих.

Евакуація на Харківщині

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

6 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 14 жителів:

м. Куп’янськ – 7;

с. Новоолександрівка – 2;

с. Золочів – 5.

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, загалом 6 січня в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей, серед них четверо дітей.

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