«Тысяча за вакцинацию»: сколько потратили украинцы

Более 6,1 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение «ковидной тысячи». 638 млн гривен граждане уже потратили.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинцы за три недели открыли 7,1 млн карт в банках для начисления выплат.

Напомним, получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дия».

На сегодня перечень услуг, на которые можно потратить «ковидную тысячу», выглядит следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты по Украине;

билеты в кинотеатр, театр, музей, выставочный центр или на концерт;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

Источник: РБК-Украина