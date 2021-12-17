Тысяча за вакцинацию: за день украинцы получили полмиллиарда гривен

Вчера, 16 декабря, тестировщики программы «єПідтримка» получили первые выплаты за вакцинацию, общая сумма которых составила 500 млн грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Буквально вчера первые 500 млн грн средств уже тестировщики программы получили, а с 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет воспользоваться, получить тысячу гривен и использовать в поддержку тех отраслей, которые больше всего пострадали от ковида», – сказал глава правительства.

Напомним, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение «Дия» по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении «Дия», государство обеспечит альтернативную возможность получить эти деньги.

18 ноября Верховная Рада предварительно одобрила выделение 3 миллиардов на выплаты вакцинированным. А 2 декабря 2021 года парламент выделил из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. Их направят на реализацию программы «тысяча Зеленского». Деньги получат все вакцинированные украинцы.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что выплаты по тысяче гривен за вакцинацию начнутся уже с 20-21 декабря.

Источник: УНИАН