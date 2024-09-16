У боях на Донбасі загинув зв’язківець з Харківщини

На війні з окупантами загинув житель Золочівської громади Харківської області, солдат Олександр Островерх.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

З січня 2023 року Олександр Островерх воював на різних ділянках фронту. Був водієм-електриком радіостанції радіовзводу роти зв’язку. 11 вересня військовий загинув поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області.

У 43-річного захисника залишилися мати, дружина, донька із сином та двоє маленьких онуків.

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