У Харківській області чоловік підірвався на міні

Напередодні, 4 серпня, в селі Нова Іванівка Лозівського району внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув 47–річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними ГУ ДСНС України у Харківській області, за добу піротехнічними підрозділами вилучено та знешкоджено 10 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 17 липня, у місті Вовчанськ на Харківщині двоє місцевих жителів підірвалися на вибухонебезпечному предметі. Поранених доставили до лікарні.

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