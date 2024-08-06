У Харкові судитимуть мешканця міста Ізюм: працював на окупантів

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час силового захоплення міста Ізюм збройними силами рф офіційно ніде не працевлаштований місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога. Влітку 2022 року чоловік влаштувався на роботу до так званого «Изюмского отдела полиции», де виконував обов’язки оперуповноваженого карного розшуку.

Так, колаборант реєстрував заяви й звернення, проводив опитування, допити, брав участь у розшукових заходах і обшуках та виконував вказівки вищого керівництва. У псевдополіції чоловік пропрацював до моменту деокупації.

Наразі обвинувачений переховується від українського правосуддя, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дзержинському районному суді Харкова.

За вчинене колаборанту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

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